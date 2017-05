Centenaire de Fatima

À l’occasion du centenaire des apparitions de Fatima en 1917, l’historien Yves Chiron publie un livre passionnant qui remet les choses au point : Fatima. Vérités et légendes (Artège, 240 p., 15,90 €). Il retrace avec sa précision coutumière les événements commencés avec l’apparition de l’Ange en 1915. Un retour attentif aux sources authentiques lui permet d’éviter les approximations que l’on trouve souvent dans les trop nombreuses publications interprétant les apparitions. Et c’est peu dire que l’imagination humaine s’est ici exacerbée. Fatima est un sujet « clivant », comme on dit.

Les controverses n’ont jamais cessé, qu’il s’agisse de la critique moderniste du Père Dhanis jusqu’aux élucubrations intégristes autour de la consécration de la Russie ou surtout un hypothétique « quatrième secret » (1).

Le livre se termine sur un document inédit fort intéressant : une lettre adressée par Benoît XVI à l’auteur le 15 mars 2016, dans laquelle le pape émérite confirme « qu’un quatrième secret de Fatima n’existe pas. Le texte publié est intégral et il n’existe rien d’autre. »

(1) Dans sa lettre d’information Aletheia, n°257, Yves Chiron regrette d’ailleurs qu’un hors-série de L’Homme Nouveau se fasse l’écho d’assertions revenant à accuser Sœur Lucie, saint Jean Paul II et la Congrégation pour la Doctrine de la foi.