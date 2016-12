Publiée par l’éditeur de Transmettre, la lettre d’information Chrétiens dans la Cité qui fête ses 20 ans en octobre vise à faire connaître les initiatives par les chrétiens pour évangéliser la société (vie sociale, économique et politique : famille, école, entreprise, institutions, média…

Dans une société qui oublie Dieu, les chrétiens sont confrontés aux avancées d’une culture de mort. Avortement, euthanasie, propagande à l’école, attaques contre le mariage et la famille, christianophobie, violence économique, sacca ge de la nature, mépris des petits et des pauvres…

Pourtant, les chrétiens ne restent pas inactifs. Ils sont sur tous les fronts… Avec détermination et générosité. Mais comment suivre les projets novateurs, les entreprises audacieuses ? Comment s’informer efficacement sur tous ces enjeux décisifs pour l’Église et pour notre monde ?

C’est pour répondre à ces questions que Chrétiens dans la Cité a été créé en 1996. Cette lettre d’information propose dans chaque numéro :

L’analyse d’un événement important ;

Un agenda des principaux rendez-vous ;

Des nouvelles brèves ;

Une fiche présentant un mouvement, un projet ;

La recension d’un livre.

Chrétiens dans la Cité, en quatre pages, vise l’essentiel. Concis, complet, facile à lire, sans bavardages, adapté à tous ceux qui sont submergés d’informations. Internet, télévision, radio… Chrétiens dans la Cité vous offre une synthèse et des informations difficiles à trouver ailleurs. Sans commentaires inutiles ou polémiques. Des faits. Seulement des faits.

Vous pouvez lire gratuitement un numéro de Chrétiens dans la Cité sur www.chretiensdanslacite.com

Un lecteur assidu

Mgr Dominique Rey, évêque de Fréjus-Toulon, écrit :

« Chrétiens dans la Cité apporte des informations utiles, souvent peu relayées par les médias français, concernant la vie de l’Église dans la cité, en particulier en ce qui concerne la dimension éthique et sociale.

Pour sortir des « prêt-à-penser », des poncifs et des préjugés, il est nécessaire de disposer de telles informations…

Lecteur assidu de Chrétiens dans la Cité, je vous encourage à le faire connaître et je vous prie de croire à mon soutien et à mon souhait, pour qu’il soit promu et connu. »