Les cahiers de coloriages « mandalas », « zen » ou « anti-stress » pour adultes sont à la mode, malgré la qualité très inégale de graphismes souvent compilés de sources diverses. Il n’existait pas encore de cahier de coloriages pour adultes d’inspiration chrétienne, composé de dessins originaux créés par un seul artiste.

Un oubli réparé par Hélène Charrier, qui a conçu autant de dessins que de versets du Cantique des trois jeunes gens, magnifique louange de la Création. Ce beau cahier permet à chacun de louer à son tour le Seigneur par les crayons ou les pinceaux.

« Dessine-moi un album de coloriage… un appel à la beauté de la création, un coloriage qui raconterait un cantique, le cantique des Trois jeunes gens, du livre biblique de Daniel. Un cantique qui nous appelle à aimer Dieu à travers tout ce qui peuple la nature, tout ce qui en réalité emplit notre quotidien. Un coloriage comme un moment de prière. Un coloriage qui nous rapprocherait de Dieu. Aujourd’hui un paysage doux comme une action de grâce, demain des éléments furieux pour apaiser une journée difficile, après-demain des animaux rayonnant dans nos vies…Simples feutres rangés dans nos tiroirs, crayons que l’on estompe du bout des doigts, aquarelle délicate, gouache fine à chaque couche réactivée, feutres aquarellables dont on dégrade les couleurs à l’envi, peinture acrylique ou à l’huile, il y a mille et une façons de colorier, de colorer ou d’orner, comme il est mille et une façons de prier. »

Hélène Charrier

