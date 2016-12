Comment prier

Le temps de Noël nous invite au recueillement. Et l’année (civile) qui commence aux bonnes résolutions. Prenons celle de prier. Mais comment faire ? Cette question est souvent posée. Des réponses se trouvent dans le petit livre de Madeleine Russocka : Mon guide de prière.

A la suite des maîtres de la vie spirituelle, Madeleine Russocka propose un itinéraire en neuf étapes. Elle explique clairement comment faire face aux difficultés inévitables que l’on rencontre et présente les ressources offertes par l’Église : la pratique de la présence de Dieu, les différents actes de la prière (adoration, louange, demande…), les richesses de la liturgie et de la Bible, le recours à Marie et aux saints…

Chacun des neuf chapitres de la première partie est complété par des conseils pour initier les enfants à la prière.

Une seconde partie comporte un choix de prières, classiques ou moins connues.

Table des matières

Un itinéraire en neuf étapes

1. Prier, à quoi bon ?

2. Mettons-nous en présence de Dieu

3. Les qualités de la prière

4. De la méditation à la contemplation

5. Louange de Dieu et offrande de soi

6. Venez, adorons-le !

7. Demandez, et vous recevrez !

8. Prier par et avec Marie

9. Prier pour les autres et avec les autres

Choix de prières à l’école de l’Église et des saints

1. Prières jaculatoires

2. Contrition

3. Prières au Saint-Esprit

4. Offrande et abandon

5. Quelques psaumes

6. Louange, action de grâce et espérance

7. Adoration et charité

8. Demande

9. Prières à Marie, à Joseph et aux anges

10. Intercession