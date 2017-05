Un nouveau catéchisme pour les tout-petits

Expérimenté dans le diocèse de Versailles par l’abbé Gérald de Servigny et son équipes de catéchistes, Transmettre publie un nouvel album les enfants de grande section de maternelle et de CP : Catéchisme à colorier.

Découvrir en coloriant les grandes étapes de la Révélation, au rythme de la vie liturgique de l’Église. Voilà l’intuition toute simple de ce cahier de dessins. Avec une leçon par semaine, l’enfant va apprendre à connaître les bienfaits du Seigneur dans l’Ancien Testament (au premier trimestre), et dans le Nouveau Testament (au deuxième et troisième trimestre), en suivant, tout au cours de l’année, les principales fêtes de la vie liturgique.

Chaque leçon comprend, en haut de la page, une ou deux phrases qui présentent le thème et peuvent aiguiller les explications du catéchiste, et ensuite, en bas de page, une simple phrase, tirée en général de la Sainte Écriture ou d’une prière, que l’enfant essayera de retenir par cœur. Cet apprentissage par cœur (par le cœur) aidera l’enfant à intérioriser la leçon et lui donnera les mots de la prière.