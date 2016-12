Retenez tous la date du mardi 13 décembre pour une une conférence de SE le Cardinal Robert Sarah à la cathédrale de Créteil sur « Prière et communion dans la famille ». Le Cardinal Sarah est préfet de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements depuis 2014, à ce titre c’est le « numéro 3 » du Vatican. Il a une parole forte,une parole de Vérité, sans langue de buis. Il est l’auteur de deux livres d’entretien récents : Dieu ou rien en 2015 et La force du silence en 2016, écrits avec Nicolas Diat.

Cathédrale Notre Dame de Créteil

2 Rue Pasteur Vallery Radot, 94000 Créteil

Métro ligne 8 stations Créteil Lechat ou Créteil Université

TVM Créteil Université

Bus 181 et 28

Renseignements : 07 83 21 31 80