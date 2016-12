Description du produit

Grand succès d’édition, Le Manuel du chrétien résume la foi et la vie chrétienne en quelques mots. Quelques idées claires, un vocabulaire précis, des points importants à mémoriser : voilà ce que vient offrir ce Manuel du chrétien. On y trouvera un condensé de vérités de foi, de morale, de connaissance de l’Église. C’est aussi un guide de prière, un vade-mecum pour vivre l’Eucharistie et la confession.

Imprimatur du diocèse de Paris.

Au sommaire

Qu’est-ce qu’un chrétien ?

Qu’est-ce que la Bible ?

L’Église.

Les sacrements.

La messe.

La liturgie.

La prière.

L’office divin.

Le chemin de Croix.

Prier Marie.

La confession.

Vocabulaire de la vie consacrée.

L’auteur

Né en 1967; l’abbé Fabrice Varangot est prêtre du diocèse de Paris et promoteur de la cause des saints. Il a été aumônier dans l’enseignement catholique pendant treize ans.

La presse en parle

« La vie chrétienne pour les nuls. Sauriez-vous expliquer clairement ce qu’est un chrétien, nommer tous les habits et ornements liturgiques, ou encore énumérer les dons du Saint-Esprit sans en omettre un seul? Dans un esprit très didactique, l’abbé Fabrice Varangot, prêtre du diocèse de Paris auteur de deux cahiers de catéchisme pour collégiens, résume dans ce Manuel du chrétien la foi et la vie chrétiennes. Des définitions, des mots simples et précis, et plusieurs schémas, permettent de mémoriser treize leçons en un clin d’œil : l’Église, les sacrements, la messe, le chemin de croix… Sans oublier un petit florilège de prières. On apprend également à nommer les différentes parties d’une église, à réciter le rosaire, ou encore à faire son examen de conscience en vue d’une bonne confession. Un condensé catéchétique judicieux, à destination des jeunes adolescents et de leurs parents.

À lire ou, pourquoi pas, à utiliser en famille pour une soirée quiz garantie 100% enrichissante. » (Elisabeth Caillemer, Famille chrétienne)

« D’une très grande clarté dans l’exposition et les explications, ce résumé de la foi catholique expose ce qu’est la Bible, l’Église, les vérités de foi, les sacrements avec un arrêt sur la messe, le temps liturgique, la prière et la confession. De belles photos et une mise en page aérée et colorée mettent bien en valeur les points essentiels. » (Marie Lacroix, L’Homme Nouveau)