Vous êtes parent de jeunes enfants ? Rejoignez l’équipe de Transmettre si vous avez des idées plein la tête pour la transmission de la foi et l’éducation chrétienne. Nous vous accueillerions volontiers au sein de notre petit conseil éditorial.

Composé de bénévoles (parents et catéchistes), accompagné d’un prêtre, et animé par Denis Sureau, il se réunit trois fois par an dans une paroisse du centre de Paris, dans une ambiance créative et sympathique, pour des séances de remue-méninges. Il s’agit d’échanger autour d’idées d’articles et d’élaborer le programme des mois à venir. Ceux (ou plutôt celles) qui le souhaitent peuvent aussi rédiger certains articles.

N’hésitez donc pas à nous contacter si vous souhaitez en savoir davantage sur cette collaboration, qui n’engage à rien :

contact@transmettre.fr

01 48 76 72 91

Denis Sureau