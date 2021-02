Lu dans France catholique

France catholique recommande J’élève mon enfant avec le Christ : “Comment élever chrétiennement ses enfants ? Ce guide apporte des réponses concrètes pour sanctifier les journées, former la volonté, éduquer au bien et au beau, veiller au bon usage des médias, donner le goût de la vie liturgique, etc. Croisant réflexions théologiques et psychologiques, assorties de conseils de lecture et de nombreux encadrés, c’est un précieux outil pédagogique mis à la disposition des parents soucieux d’éduquer la foi de leurs enfants et préados avec réalisme et profondeur. Maryvonne Gasse.”

