20 ans, numéro 200

Transmettre a vingt ans : le bel âge ! Et à raison de dix numéros par an, nous voici parvenus à la 200e livraison.

Notre équipe a voulu marquer cet anniversaire avec un dossier à vocation missionnaire : présenter des actions d’évangélisation de l’enfance, expérimentées par des familles, des paroisses et des écoles. Nous espérons qu’elles pourront être dupliquées par nos lecteurs, moyennant les adaptations nécessaires.

DOSSIER

Evangélisons l’enfance : 14 propositions concrètes, de la prière en famille à la préparation de la première communion

LES SAINTS EVANGELISATEURS

Saint Bénigne, apôtre de la Bourgogne par Francine Bay

CARNET DE PRIERES

Prières pour le temps pascal

VERTUS EDUCATIVES

L’espérance dynamise notre vie chrétienne par Madeleine Russocka

A LIRE, A VOIR, A FAIRE

CATE MODE D’EMPLOI

Les ressources du catéchiste par Catherine Culot

LES GRANDES PRIERES

Le Symbole des Apôtres par Denis Sureau