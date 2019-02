209 Le Carême : pourquoi et comment

Le numéro de mars de Transmettre propose un dossier sur le Carême : une explication de ses trois aspects (les fameux 3 P : prière, partage, pénitence), une catéchèse suivie de la parabole de du fils prodigue, et un très astucieux bricolage pour aider les enfants dans leurs efforts.

Ce numéro peut être commandé pour 5 € (port offert). Il sera aussi envoyé aux nouveaux abonnés.

« Où donc habite Dieu ? Là où on le laisse entrer. » Cet aphorisme d’un sage juif polonais, Rabbi Mendel de Kotzk, nous suggère de faire de la place dans notre cœur afin que le Seigneur y prenne toute sa place. Or le Carême est précisément un temps que Dieu nous offre pour nous aider à faire le ménage, à nous désencombrer de ce qui entrave notre amitié avec lui. C’est un temps de pénitence et de pardon, un temps de grâce et de conversion. Voici maintenant le moment favorable, voici maintenant le jour du salut (2Co 6,2). Il importe d’en bien comprendre toute la richesse afin de la montrer aux enfants et de vivre avec eux ce pèlerinage vers Pâques.

Sommaire

DOSSIER

par l’Abbé Pierre Rineau

Le Carême : pourquoi et comment

Catéchèse sur l’enfant prodigue

LES SAINTS EVANGELISATEURS

Saintin, premier évêque de Meaux

par Francine Bay

BRICOLAGE

Mon Carême avec Jésus

par Madeleine Russocka

VERTUS EN PRATIQUE

La douceur, au service du prochain

par Madeleine Russocka

A LIRE, A VOIR, A FAIRE

CATE MODE D’EMPLOI

L’art comme chemin vers Dieu

par Catherine Culot

LES GRANDES PRIERES

Le Te Deum

par Denis Sureau