215 – Novembre 2019

En cette fin d’année liturgique, nous sommes invités à tourner nos regards vers l’Eglise triomphante du Ciel (à la Toussaint) et l’Eglise souffrante des âmes du Purgatoire (le 2 novembre) tandis que l’Eglise militante que nous formons ici-bas poursuit son œuvre pour que le Christ règne chaque jour davantage sur toute la création (fête du Christ Roi). Nous sommes tous sur cette terre des “militants”, les combattants au service de notre Roi Jésus, vrai Prince de la Paix, pour reprendre le vocable d’une hymne. C’est pour mieux comprendre l’enseignement de l’Eglise sur la royauté universelle du Christ que nous avons choisi cette année d’y consacrer un dossier. Que le Christ règne dans nos âmes pour qu’il puisse régner à nouveau sur nos familles et nos cités !

Sommaire

DOSSIER

Le Christ Roi, pour quoi faire ?

Le règne du Christ dans notre vie

par l’abbé Jean Antoine

NOS AMIS DU CIEL

Saint Martin de Tours, apôtre de la Miséricorde

par Francine Bay

CARNET DE PRIERES

Prières pour le jour qui s’achève

LE RITUEL DU MOIS

Un rituel pour le coucher

Nathalie Stefani

L’EVANGILE EN 3D

C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie

par Caroline Gourlet et Madeleine Russocka

LA VIE EN FAMILLE

La messe en famille : un défi ?

par Catherine Culot

A LIRE, A VOIR, A FAIRE

VOIR POUR CROIRE

Le Jugement dernier de Rogier van der Weyden

par Denis Sureau