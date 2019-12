217 – Un Sauveur nous est né

Le temps de Noël nous invite à l’adoration. Jésus naît, et voici que tous les anges de Dieu l’adorent (He 1,6). Leur chant s’élève : Gloire à Dieu… Bientôt, les bergers viennent et se prosternent. Les mages ont la même attitude. La religion commence par l’adoration. L’homme se reconnaît créature devant son Créateur, avoue sa petitesse face à la grandeur du Seigneur, le Roi de gloire. Adorer Dieu, c’est reconnaître sa toute-puissance qui nous crée et nous sauve, son amour sans limites. Mettons à l’école des anges, des bergers, des mages et surtout de Marie qui, dans son Magnificat éternel, loue et exalte la grandeur de Dieu, s’humilie et confesse sa gratitude.

DOSSIER

Un Sauveur nous est né, par l’abbé Jean Antoine

NOS AMIS DU CIEL

Sainte Geneviève, patronne de Paris… et des gendarmes. Par Francine Bay

CARNET DE PRIERES

Je prie le Notre Père

LE RITUEL DU MOIS

Adorons comme les rois mages, par Nathalie Stefani

L’EVANGILE EN 3D,

Voici l’Agneau de Dieu, par Caroline Gourlet et Madeleine Russocka

LA VIE EN FAMILLE

Le repos dominical, par Catherine Culot

A LIRE, A VOIR, A FAIRE

VOIR POUR CROIRE

L’Adoration des bergers, par Denis Sureau