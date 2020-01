218 Le carême, un temps pour se libérer

Cette année, le carême commence le 26 février. C’est un temps pour s’alléger de tout ce qui nous alourdit dans notre marche vers le Royaume. Un temps pour nous libérer de nos entraves (au moins de quelques-unes). Un temps où le Seigneur riche en miséricorde nous ouvre grand les bras, nous les fils prodigues, nous les Zachée. Prière, partage et pénitence, les fameux trois P que les enfants du catéchisme aiment découvrir, ne sont que des moyens pour acquérir une grande plénitude de vie divine, pour vivifier notre amitié avec Dieu. Pâques est au bout du chemin et la lumière du Ressuscité nous éclaire et nous réchauffe déjà.

DOSSIER

Le carême, un temps pour se libérer

par l’abbé Rémi Veillon

Oui à Dieu, non au péché

Charles Journet

NOS AMIS DU CIEL

Sainte Anne, la mère de Marie

par Francine Bay

LE RITUEL DU MOIS

Mon chemin vers Pâques

Madeleine Russocka

Nathalie Stefani

L’EVANGILE EN 3D

Aimez vos ennemis

par Caroline Gourlet et Madeleine Russocka

LA VIE EN FAMILLE

Sensibiliser les enfants au patrimoine religieux

par Catherine Culot

A LIRE, A VOIR, A FAIRE

VOIR POUR CROIRE

La Présentation au Temple

par Denis Sureau