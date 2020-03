220 – Le Big-Bang pascal

Les enfants – et souvent leurs parents ! – sont plus sensibles à la fête de Noël que celle de Pâques. Or depuis les premiers temps de l’Église, la célébration de la Résurrection du Christ est au cœur de la vie chrétienne. Si le Christ n’est pas ressuscité, écrit saint Paul, notre foi est vaine. C’est pourquoi ce numéro propose plusieurs entrées dans le grand mystère pascal : des réponses aux questions, un rituel familial pour les tout-petits, un petit carnet pour prier les mystères glorieux du Rosaire, un commentaire de l’évangile avec son bricolage sur le tombeau vide, une lecture d’image sur l’apparition de Jésus à Marie Madeleine… Joyeuses Pâques !

Sommaire

DOSSIER

Pâques en questions

Catherine Culot et Caroline de Fouquières

Le Big-Bang pascal

par l’abbé Rémi Veillon

NOS AMIS DU CIEL

Le Père au grand chapelet

par Francine Bay

CARNET DE PRIERES

Mystères glorieux

LE RITUEL DU MOIS

Un rituel pour le temps pascal

Nathalie Stefani

L’EVANGILE EN 3D

Le tombeau vide et la foi des apôtres

par Caroline Gourlet et Madeleine Russocka

LA VIE EN FAMILLE

Mères de famille, à quelle sainte se vouer ?

par Catherine Culot

A LIRE, A VOIR, A FAIRE

VOIR POUR CROIRE

Le Christ apparaît à Marie Madeleine

par Denis Sureau