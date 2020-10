225 – Vivre l’Avent avec les enfants

Vivre l’Avent avec les enfants est un nouveau cahier Transmettre. L’Avent célèbre un triple avènement du Christ : non seulement sa naissance à Bethléem, mais aussi sa venue dans nos âmes par la grâce, et encore son avènement glorieux à la fin des temps. Autrement dit : Il est venu, Il vient, et Il viendra. Comme les Juifs de l’Ancien Testament, qui ont attendu si longtemps le Messie, prions le Sauveur qu’il vienne un peu plus chaque jour dans notre cœur, dans l’attente de son second grand retour. Loin d’être un temps d’austérité triste, c’est un temps d’espérance.

Le temps de l’Avent est souvent mal compris, car limité à la seule préparation de Noël, alors qu’il renvoie aux différentes venues du Seigneur, hier en Marie, aujourd’hui en nos âmes, demain dans la gloire.

Ce cahier complet présente la spiritualité de l’Avent et donne des pistes concrètes pour l’expliquer aux enfants. Il propose aussi des activités spirituelles et pratiques adaptées ainsi que des outils originaux pour bien vivre ce temps liturgique, notamment une lanterne de l’Avent, un calendrier et un carnet de prières.

Sommaire de Vivre l’Avent avec les enfants

COMPRENDRE L’AVENT

L’Avent n’est pas l’Avant

Le Christ hier, aujourd’hui et demain

Le temps de l’attente de Dieu

CAHIER ENFANTS

Mon calendrier de l’Avent

Ma lanterne d’Avent

Mon livret de l’Avent

EN AVENT AVEC LES ENFANTS

Comment parler de l’Avent aux enfants

Prière et recueillement

Couronnes, lentilles et crèches

Transmettre

