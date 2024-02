Préparer à la première communion

NOUVEAU – La première communion est un moment important dans la vie du petit chrétien. A l’attention de tous les éducateurs de la foi, ce numéro propose d’abord un enseignement très riche de Monique Berger pour former les petits à l’Eucharistie. Madeleine Russocka précise ensuite les conditions d’une communion féconde et les repères pour savoir si l’enfant est disposé à recevoir Jésus-Hostie. Tirant de sa longue expérience de catéchiste, elle propose des conseils très concrets pour organiser une retraite de première communion. Catherine Pierson approfondit le mystère de la communion eucharistique. Un cahier enfants comporte des coloriages et deux carnets de prières et d’activités destinés aux futurs communiants.

Pour commander ce numéro

Sommaire

Jésus nous attend dans l’Eucharistie

La saison des premières communions

Comment former les enfants à l’Eucharistie

CAHIER ENFANTS

La Cène [coloriage]

Ceci est mon Corps [coloriage]

Neuvaine de préparation à la première communion [carnet de prières]

Mon carnet de retraite à la première communion [carnet d’activités]

Pour une « bonne »première communion

Vraiment prêt ?

Une retraite de première communion

Le prodige de la communion

Prier Jésus-Hostie avec les enfants