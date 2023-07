4 piliers de la foi

Depuis les débuts de l’Eglise, l’enseignement de la foi repose sur quatre piliers. Ouvrez le Catéchisme de l’Eglise catholique publié en 1992 et jetez un coup d’œil sur la table des matières. Vous verrez aussitôt qu’il se subdivise en quatre parties : la profession de la foi (le Credo), la célébration du mystère chrétien (les sacrements et la liturgie), la vie dans le Christ (la morale chrétienne exposée à partir des commandements) et la prière chrétienne (dont le Notre Père fournit le modèle).

Transmettre propose de comprendre et expliquer ces piliers de la foi avec quatre livres, chacun d’entre eux comprenant une partie d’enseignement et une partie pour l’expliquer aux enfants :

Comprendre & expliquer le Credo

Comprendre & expliquer les sacrements

Comprendre & expliquer les commandements

Comprendre & expliquer le Notre Père et les grandes prières chrétiennes