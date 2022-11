Année liturgique, temps de l’Eglise

NOUVEAU – Chaque religion a son nouvel an, souvent à des dates qui varient en fonction du calendrier retenu -lunaire, julien, grégorien…) : fin septembre/début pour les juifs, pendant l’été pour les musulmans, entre le 13 et le 14 janvier pour les orthodoxes, et pour les catholiques, le premier dimanche de l’Avent, qui tombe entre les derniers jours de novembre et les premiers jours de décembre. Car l’Eglise a son propre temps, différent du temps séculier ou civil. Comprendre son déroulement au fil des jours, des semaines et des mois, chacun d’eux ayant leur tonalité spirituelle propre, est essentiel pour prier en communion avec toute Eglise.

Sommaire

Le Christ est le Seigneur du temps

COMPRENDRE L’ANNEE LITURGIQUE

Vivre au rythme de la vie de l’Eglise

Temps du Christ, temps des hommes

Aux origines de la liturgie chrétienne

CAHIER ENFANTS

Des posters liturgiques à réaliser

Un poster liturgique simplifié

Poster de l’année liturgique

Un poster liturgique animé

VIVRE L’ANNEE LITURGIQUE

Transmission de la foi et année liturgique

Suivre le temps liturgique au caté

Temps liturgiques : mode d’emploi