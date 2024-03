Apprendre à prier

La prière a été définie comme l’élévation de notre âme vers Dieu, pour l’adorer, le remercier et lui demander tout ce dont nous avons besoin : son pardon, et ses grâces : Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme, mon Dieu, en toi je me confie (Ps 24,2). Tous les aspects de la prière chrétienne sont exposés clairement dans ce numéro entièrement rédigé par Monique Berger (1934-2019). Fondatrice de Transmettre et d’Apprenez-nous à prier, cette mère de six enfants, pédagogue formée à la méthode Montessori, a écrit des livres à succès tels que Vivre l’année liturgique avec les enfants, Éduquer pour le bonheur et Mon carnet de confession. Elle explique ce qu’est la prière, ses diverses formes, à qui elle s’adresse et donne des conseils très concrets pour qu’elle soit féconde.

Pour commander ce numéro