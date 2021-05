Au matin de la France chrétienne

Comment la Gaule fut elle évangélisée ? Par de courageux missionnaires venus de Terre Sainte dès le premier siècle, comme le confirment de récentes découvertes archéologiques. Cette histoire passionnante s’ouvre avec l’arrivée en Provence, d’une barque transportant Lazare de Béthanie, ses soeurs et quelques amis. Elle se poursuit avec l’envoi, par saint Pierre, de sept missionnaires ; puis le mouvement amorcé s’amplifie et de nombreux et intrépides messagers de l’Evangile sillonnent la Gaule en tous sens, souvent au péril de leur vie. Peu connus, ils sont pourtant les pierres de fondation des futurs diocèses, comme le raconte Francine Bay dans des récits captivants richement illustrés.

Un livre qui permet à tous de découvrir les profondes racines chrétiennes de la France.

« Je souhaite que ce livre de qualité ait la diffusion qu’il mérite » a écrit le cardinal Robert Sarah en accompagnement de sa préface.

Une belle idée de cadeau pour les fêtes de la foi… ou autres!

Pour feuilleter des extraits et commander, c’est ici.