Pourquoi et comment demander le baptême d’un bébé ou d’un tout-petit (moins de 3 ans) ?

Cet album répond d’abord clairement à quinze questions fréquemment posées par les parents.

Dans une seconde partie, il détaille et explique les différents moments de la cérémonie et propose un choix de textes pour les différentes lectures liturgiques.

Sommaire

1 – 15 questions

Le baptême , pour quoi faire ?

Qu’est-ce qu’un sacrement ?

Quels sont ses effets sur l’enfant ?

À quel âge baptiser son enfant ?

Quel prénom choisir ?

Quelles sont les démarches à faire ?

Quel jour et quel lieu ?

Tous les parents peuvent-ils demander le baptême pour leur enfant ?

Y a-t-il une participation financière ?

Que prévoir comme vêtement blanc ?

Est-il permis de prendre des photos ?

Quels cadeaux offrir ?

Parrain et marraine : qui choisir ?

Quel est le rôle religieux du parrain et de la marraine ?

Quel est le rôle humain du parrain et de la marraine ?

2 – Le déroulement du baptême

À la porte de l’église, l’accueil

Dans l’église, la liturgie de la Parole

Au baptistère, le baptême

À l’autel, l’envoi

Choix de textes pour la cérémonie