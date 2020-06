Trois cahiers de vacances chrétiennes sont proposés par Transmettre :

Mon Carnet de vacances avec Jésus

Conçu par Madeleine Russocka, ce carnet au format A5 de 68 pages s’adresse aux enfants de 7 à 12 ans environ. A à la fois ludique et formateur, très illustré, il comporte :

jeux (charades, devinettes, mots croisés…).

bricolages et coloriages.

petites vies de saints.

courtes prières.

propositions d’actions positives (sourire, être attentif aux autres…).

pages réservées aux dimanches.

A commander ici

En vacances avec Marie

Ce cahier de vacances marial revisite les grands événements de la Vierge Marie. Il propose, outre de nombreux jeux (classés par niveaux de difficulté), des extraits des évangiles, des petites prières, des citations de saints et des reproductions d’oeuvres d’art sacré. Il permettra à toute la famille – petits et grands – de mieux connaître la Mère du Seigneur.

A commander ici

Le Cahier de vacances avec la Bible

Le Cahier de vacances avec la Bible permet de redécouvrir la Bible tout en s’amusant. en effet,u une quarantaine de jeux très variés permettent de mieux connaître l’Ancien testament comme le Nouveau. Et de tester votre culture biblique en famille !

A commander ici

Dans la presse

Famille chrétienne :

P lus importants encore que les mathématiques : la prière, la pratique des vertus et la découverte de la vie des saints ! Pour aider les petits vacanciers à continuer de progresser dans leur vie spirituelle et quotidienne, Transmettre propose un cahier de « saines et saintes activités » à destination des 7-12 ans.

Chaque semaine, l’enfant découvre des prières différentes, à réciter quotidiennement matin et soir. Pendant sept jours, il est invité à mettre en pratique un « beau geste » (l’ordre, le sourire, l’attention aux autres…). Il y sera particulièrement attentif le soir lors de son examen de conscience. Il méditera plusieurs vies de saints fêtés durant l’été : saint Benoît, Notre-Dame du Mont-Carmel, Saint Louis.

Les passages catéchétiques sont entrecoupés de jeux, de devinettes et de charades, ainsi que de petits bricolages (réalisation d’un chapelet, d’un oratoire de voyage…).

Une page spéciale est réservée à chaque dimanche sur laquelle l’enfant écrira le thème de l’Évangile du jour, une parole de Dieu qu’il a retenue, et la prière ou la résolution qu’elle lui a inspirée. De quoi l’encourager à être attentif pendant la messe. Et au Bon Dieu, pendant tout l’été, au gré de toutes ses pérégrinations.

Élisabeth Caillemer