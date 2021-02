Carême et ramadan

Le carême n’est pas le ramadan des chrétiens. Extrait de Comprendre et expliquer la foi – 160 questions de Paul et Elodie :

– Dis papa, nous entrons en carême et Kevin dit que c’est comme le ramadan. Est-ce que c’est vrai ?

– Oui et non Paul…

– Alors ?

– Ce qui est vrai, c’est qu’ils sont tous deux des périodes pendant lesquelles les hommes se tournent vers Dieu et le manifestent dans leur vie quotidienne. D’ailleurs, Mahomet s’est inspiré du carême pour instituer le ramadan et en faire en 632 l’une des cinq grandes obligations de l’Islam.

– Donc Kevin a raison !

– Non, il n’a pas raison parce que, bien qu’ils soient l’un et l’autre des démarches de conversion intérieure, le ramadan est l’obéissance stricte à la loi du Coran, alors que le carême est une réponse d’amour du chrétien à l’Évangile.

– Ce qui veut dire ?

– Que chaque année, pendant le carême, l’Église nous invite à nous rapprocher de Jésus et pour cela à mieux connaître sa vie et son message, à résister aux tentations et à faire des efforts.

– Et pour le musulman ?

– Le ramadan est un grand moment de purification pendant lequel il se rappelle plus particulièrement que Dieu est unique, éternel et tout-puissant et que, bien qu’inconnaissable, il attend d’être obéi. Il se rappelle aussi que Mahomet est son prophète.

– Pourtant on jeûne dans les deux ?

– Toutes les religions, qu’elles soient révélées ou non, utilisent le désert, le jeûne, la privation et la maîtrise des passions pour accéder au divin… Quant à ta question sur les deux jeûnes, oui, ils sont différents.

– Comment ça ?

– Celui du ramadan est une obligation stricte, inscrite dans le Coran, un acte de soumission à Dieu, et il n’est pas question de s’y soustraire… au point que tout moment non respecté doit être rattrapé.

– Et chez nous ?

– L’Église nous propose de jeûner pour désencombrer notre corps et notre esprit, si nous voulons marcher avec Jésus jusqu’à la croix. Elle ne demande que deux jours de jeûne – le mercredi des Cendres et le Vendredi saint – et de ne pas manger de viande le vendredi. Pour le reste, elle nous demande de retrouver le sens de la privation et de l’effort, mais laisse à chacun la liberté de choix suivant son âge et son mode de vie.

– Ça me plaît cette idée de choix !

– Alors, cette année, tâche de bien choisir !

– C’est tout comme différences ?

– On peut dire aussi que le ramadan est sous le signe de l’alternance alors que le carême est sous celui de la continuité.

– Je ne comprends pas.

– Pendant le mois du ramadan, le musulman s’abstient de manger, de boire (même sa salive !) et de fumer totalement pendant la journée ; mais, après le coucher du soleil, il est libéré et peut faire la fête et manger toute la nuit.

– Et pendant le carême ?

– Nous poursuivons nos efforts et nos privations, mais sans relâche, calmement, pendant les quarante jours.

– Il y a encore autre chose ?

– Oui, Les festivités qui clôturent le ramadan traduisent la joie d’être en règle et d’appartenir à la communauté de Mahomet, alors que la joie qui suit le carême est celle de la Résurrection du Christ, qui annonce notre propre résurrection.

– En fait, rien n’est vraiment pareil ?

– Nous gravissons tous des chemins qui mènent à Dieu, mais le nôtre est balisé par Jésus lui-même.

– Cette fois, je crois que j’ai compris.

– De toute façon, le Seigneur est bon, patient et fidèle Il voit ce qui se passe dans les cœurs et c’est à nous de lui demander de faire jaillir sa lumière et son amour chez tous ceux qui font le désert dans leur vie pour le rencontrer.