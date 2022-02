Carême, un temps pour apprendre à prier

Vous connaissez les 3 P du carême : Prière, partage et pénitence. Le premier P est le plus important, car il conditionne les deux autres.

Mais il n’est pas facile de prier. On demande un mode d’emploi !

Mon guide de prière répond au désir de prier inscrit au fond du cœur de l’homme. Or si la prière est nécessaire et même vitale, elle n’est pas toujours facile. En effet, elle suppose un apprentissage. Des conseils sont indispensables pour persévérer : il faut « apprendre à prier ».

A la suite des saints et des grands maîtres de la vie spirituelle, Madeleine Russocka propose un itinéraire en neuf étapes. Elle explique clairement comment faire face aux difficultés inévitables que l’on rencontre et présente les ressources offertes par l’Église : la pratique de la présence de Dieu, les différents actes de la prière (adoration, louange, demande…), les richesses de la liturgie et de la Bible, le recours à Marie et aux saints…

Chacun des neuf chapitres de la première partie est complété par des conseils pour initier les enfants à la prière.

Une seconde partie comporte un choix de prières, classiques ou moins connues.

A commander en suivant ce lien.