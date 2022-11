Catéchèse du calendrier de l’Avent

L’Avent ne signifie pas « l’Avant Noël ». Il est le temps liturgique qui nous invite à méditer dans le silence et le recueillement le triple avènement – adventus – de Jésus Christ :

la venue du Christ dans l’Incarnation, Dieu se faisant petit enfant, ce que nous fêtons à Noël (le passé),

la venue du Christ dans nos âmes (le présent),

la venue du Christ à la fin des temps (l’avenir).

L’Avent est donc un temps d’attente, de veille. «Prenez garde, restez éveillés : car vous ne savez pas quand ce sera le moment», nous dit le Seigneur (Mc 13,33-37).

L’intérêt des calendriers de l’Avent est d’accompagner les enfants dans cette attente (la couronne de l’Avent et ses quatre bougies, une pour chaque dimanche, a le même but).

Cette tradition remonte au XIXe siècle, dans des familles protestantes finlandaises ou allemandes, où les enfants recevaient chaque jour une image pieuse. En 1908, un éditeur allemand a eu l’idée de fabriquer les premiers calendriers comportant des petits dessins qui, dans les années 1920 devinrent cachés dans des petites fenêtres en carton.

Le calendrier de l’Avent apprend la patience aux enfants : une fenêtre par jour, pas plus. Il suscite la joie de l’attente. Les enfants – comme les adultes – ont besoin de rites. C’est un outil catéchétique qui, lorsqu’il est bien conçu, contribue à la transmission de la foi.

Denis Sureau