NOUVEAU Rentrée 2023 – N°241-242 : Catéchisme: retour aux fondamentaux. Retourner aux fondamentaux, c’est retourner au Christ cru, célébré, vécu et prié. La foi catholique repose sur ces quatre piliers. Ce numéro rappelle que le catéchisme est une mission prioritaire du peuple de Dieu : catéchiser, c’est évangéliser. Mais pour que la moisson soit féconde, il importe non seulement de connaître l’enseignement de l’Église, mais aussi de développer une véritable vie spirituelle. Les contributeurs de ce cahier proposent des conseils pour aider tous les éducateurs de la foi, ainsi que douze propositions pour dynamiser la catéchèse paroissiale. Les outils développés par Transmettre peuvent y contribuer. La courte et belle vie de la Bienheureuse Eugénie Joubert, modèle pour les catéchistes, inspire un cahier enfants très riche (jeux, bricolages, carnet de vie de saint).

Sommaire

POURQUOI CATÉCHISER

Le Christ cru, célébré, vécu et prié

Enseigner le Christ

La catéchèse comme éducation à la foi

CAHIER ENFANTS

Le memory de Sœur Eugénie [jeu]

Je joue avec Eugénie Joubert

Eugénie avec les enfants [bricolage]

Vivre à la manière de la petite Eugénie [bricolage]

Eugénie Joubert, modèle des catéchistes [vie de saint]

COMMENT CATÉCHISER

Les sept secrets de Sœur Eugénie

Douze propositions pour dynamiser la catéchèse

La boîte à outils de Transmettre