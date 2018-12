Connaissez-vous l’Ecriture Sainte? Pas si sûr ! Mais Nous avons ce qu’il vous faut : Comprendre et expliquer la Bible, par Madeleine Russocka. Un très beau livre avec rabats sur papier ivoire.

Voici une passionnante lecture expliquée de la Bible, depuis la Création jusqu’aux débuts de l’Église. Tous les grands épisodes de la Bible sont là, sous forme de récits racontés de manière vivante, commentés à la lumière des Pères et des Docteurs de l’Église, et enrichis de conseils spirituels.

Ce volume rassemble trois livres qui ont remporté un vif succès et ont fait l’objet de nombreuses rééditions : L’Épopée du Peuple de Dieu (sur l’Ancien Testament), Sur les pas du Seigneur Jésus (les Évangiles) et À la suite des Apôtres (sur les Actes des Apôtres). Un lexique, une chronologie, des tableaux et des cartes permettent de s’y retrouver facilement.

Cet outil sans équivalent répond à l’attente des jeunes et des adultes – notamment les catéchumènes – qui recherchent une approche guidée de la Bible avant d’entrer dans les textes originaux. Pour les éducateurs (parents et catéchistes), il constitue un outil idéal d’enseignement et d’initiation à la Parole de Dieu. Les récits, écrits dans un style simple et vivant, peuvent leur être racontés aux enfants à partir de 7-8 ans, et trois cahiers d’activités pédagogiques, correspondant aux trois grandes sections du livre, leur sont proposés.

Imprimatur du Diocèse de Paris

Annexes

Qu’est-ce que la Bible?  Tables récapitulatives des références évangéliques utilisées  Présentation comparative des quatre évangiles et de leurs auteurs  Chronologie des événements des Actes des Apôtres  etc.

Illustrations : L’histoire du Peuple de Dieu  Les livres de l’Ancien Testament  Les voyages de Jacob  Israël au temps des Juges et des premiers rois  Le Moyen-Orient au temps des prophètes  La vie de Jésus  Les trois ans de vie publique  Le premier voyage apostolique de saint Paul  Les deuxième et troisième voyages apostoliques de saint Paul  Le quatrième voyage apostolique de saint Paul  Les livres de la Bible