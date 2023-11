Comprendre & expliquer le Christ Roi

Comment comprendre et expliquer le Christ Roi ? Le Christ Roi sera fêté le 29 octobre (calendrier traditionnel) et le 26 novembre (nouveau calendrier). Mais qu’est-ce que la Royauté du Christ ?

Un nouveau numéro de Transmettre vient de paraître : Comprendre et expliquer le Christ Roi. Vous pouvez-vous le procurer ici.

Il y a bientôt un siècle (1925), le pape Pie XI instituait la fête du Christ Roi pour affirmer qu’aucune société ne peut vivre comme si Dieu n’existait pas. Si cette solennité est assez récente dans l’histoire bimillénaire de l’Église, l’affirmation de la royauté du Christ n’est ni nouveauté ni une vérité secondaire de la foi chrétienne. Loin d’être marginale, elle est au cœur de l’enseignement de Jésus, qui ne cesse de proclamer que le Royaume de Dieu est parmi nous. Encore convient-il d’en comprendre la signification, de saisir toute la largeur de son étendue, et ce qu’elle implique dans le quotidien de notre vie et de celle nos enfants.

Sommaire

POURQUOI LE CHRIST EST ROI

Il faut qu’Il règne

L’Évangile du Royaume

Les trois pouvoirs du Christ

Le Royaume et l’Église

CAHIER ENFANTS

Le Christ, Roi de l’univers [coloriage]

Le Christ Roi au jugement dernier [coloriage]

L’évangile du Jugement dernier

Marie Reine [coloriage]

Prières au Christ Roi [carnet de prières]

José Luis Sánchez del Río, martyr à 14 ans [vie de saint]

COMMENT LE CHRIST RÈGNE

Le règne du Christ notre vie

Petite catéchèse sur la royauté du Christ

« Il faut qu’Il règne »

Pie XI affirmait en 1925 :

« Si tout pouvoir a été donné au Christ Seigneur dans le ciel et sur la terre ; si les hommes, rachetés par son sang, très précieux, deviennent à un nouveau titre le sujet de son empire ; si enfin cette puissance embrasse la nature humaine tout entière, on doit évidemment conclure qu’aucune de nos facultés ne peut se soustraire à cette souveraineté.

Il faut donc qu’il règne sur nos intelligences : nous devons croire, avec une complète soumission, d’une adhésion ferme et constante, les vérités révélées et les enseignements du Christ. Il faut qu’il règne sur nos volontés : nous devons observer les lois et les commandements de Dieu.

Il faut qu’il règne sur nos cœurs : nous devons sacrifier nos affections naturelles et aimer Dieu par-dessus toutes choses et nous attacher à lui seul.

Il faut qu’il règne sur nos corps et sur nos membres : nous devons les faire servir d’instruments ou, pour emprunter le langage de l’Apôtre saint Paul, d’armes de justice offertes à Dieu (Rm 6,13) pour entretenir la sainteté intérieure de nos âmes. » (Quas Primas)