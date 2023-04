Comprendre & expliquer les Commandements

NOUVEAU ! Voici un commentaire clair et pédagogique pour aider parents et catéchistes à expliquer la vie chrétienne aux enfants.

Les Commandements « explicitent la réponse d’amour que l’homme est appelé à donner à son Dieu », nous dit le Catéchisme de l’Eglise catholique. Ils sont ici l’objet d’un double éclairage. L’abbé Rémi Veillon présente à la lumière de l’enseignement de l’Église chaque commandement que Caroline de Fouquières explique ensuite dans une forme adaptée à la transmission aux jeunes.

Ce livre est le deuxième d’une série sur les quatre « piliers » de la foi et de la catéchèse : la profession de la foi (le Credo), la vie de la foi (les Commandements), les sacrements et la prière (le Notre Père).

