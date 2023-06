Comprendre et expliquer les sacrements

NOUVEAU ! – L’étude des sept sacrements permet de découvrir la beauté et la richesse de ces signes sacrés institués par le Christ. Par eux, il est présent et agit en nous, il nous emmène plus loin dans notre vie spirituelle, sur la voie de la sainteté. Chaque sacrementement fait l’objet d’un double éclairage. L’abbé Rémi Veillon, présente sous un mode pédagogique, à l’attention des éducateurs de la foi (parents, catéchistes…), l’enseignement de l’Église tandis que Madeleine Russocka l’explique ensuite, plus simplement et dans une forme adaptée aux enfants.

