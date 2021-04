Découvrez l’aventure chrétienne

Beaucoup de mensonges obscurcissent l’aventure chrétienne. Avec sa Petite histoire de l’Eglise, Francine Bay retrace, avec son style alerte, allié à un souci de rigueur dans l’exposition des faits, vingt siècles d’histoire du nouveau Peuple de Dieu.

De saint Pierre au Pape François, elle fait revivre les épisodes tant heureux que malheureux vécus par le peuple chrétien. Résumant les grandes évolutions, elle rétablit la vérité sur des événements parfois controversés, qu’elle illustre de brefs récits captivants. Les figures lumineuses des saints – et d’autres plus sombres – se détachent à travers les bouleversements religieux, politiques et culturels.

Ce livre est destiné aux jeunes – il peut être utilisé en complément du programme d’histoire pour les collégiens –, mais aussi à tous les adultes qui souhaitent connaître les grandes lignes de l’aventure chrétienne. Un livre indispensable à toute bibliothèque familiale.

Famille chrétienne recommande vivement ce livre indispensable :

“Raconter vingt siècles de l’Histoire de l’Eglise aux adolescents en les captivant de la première à la dernière page, voilà le défi relevé par Francine Bay dans cet excellent ouvrage qui se lit comme un roman. Dans un style vivant, elle raconte avec rigueur et clarté les grands évènements et les figures incontournables qui, depuis le jour de la Pentecôte en l’an 33 jusqu’à l’élection du pape François, ont façonné l’Eglise.

Les sujets dits « polémiques », tels que l’Inquisition, l’infaillibilité pontificale ou encore Pie XII et les juifs y sont abordés en vérité, précieux argumentaires pour répondre aux détracteurs de l’Eglise catholique. Avec, en prime, une liste chronologique des papes, des encycliques célèbres, des grandes hérésies des premiers siècles et des principaux ordres religieux, ce livre jette les bases d’une culture chrétienne indispensable.

Une vraie mine d’infos dans laquelle les adultes auront plaisir à puiser tout autant que leurs enfants.

Elisabeth Caillemer, Famille Chrétienne, n°1959