Découvrir saint Joseph est un nouveau cahier Transmettre très riche. Le 8 décembre 2020, l’Église est entrée dans l’Année saint Joseph, comme l’a voulu le pape François à l’occasion du 150e anniversaire de la proclamation de saint Joseph comme patron de l’Église universelle. Même si les évangiles sont assez discrets sur le père de Jésus sur cette terre, aucun autre saint n’est aussi cher au peuple chrétien. Les théologiens ont approfondi leur connaissance au point d’élaborer une « joséphologie ». La vie du père terrestre de Jésus a été celle d’un bon père de famille et d’époux accomplissant parfaitement tous ses devoirs d’état dans la plus extrême discrétion. Quel est donc le secret de cette vie cachée si féconde ? Pouvons-nous en tirer quelques voies à imiter, chacun où nous sommes ? Ce cahier vise à présenter l’essentiel de l’enseignement de l’Église sur le saint charpentier et propose des activités pour mieux le faire aimer, notamment par les enfants.

Sommaire de Découvrir saint Joseph

JOSEPHOLOGIE POUR LES NULS

Le silence de saint Joseph

Saint Joseph dans les évangiles

Un cœur de Père

Saint Joseph, modèle de sainteté

CAHIER ENFANTS

Saint Joseph charpentier [coloriages]

Quiz sur les apparitions de saint Joseph

L’escalier de saint Joseph [récit]

Mes prières à saint Joseph [carnet de prières]

PRIER SAINT JOSEPH

L’histoire du plus grand des saints

Qui est saint Joseph ?

Petite histoire du culte à saint Joseph

Comment prier saint Joseph

Les représentations de saint Joseph

