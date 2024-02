En Carême avec Jésus est un carnet de Madeleine Russocka pour accompagner les enfants chaque jour du Carême, du Mercredi des Cendres au Dimanche de Pâques.

A feuilleter et commander ici

Pour chaque jour, ce carnet très illustré propose :

– Une parole de Dieu à méditer.

– Un commentaire pour mieux comprendre.

– Une prière.

– Des idées de bonnes actions à faire.

Avec en plus :

– Des activités ludiques en bas de page.

– Un Chemin de Carême et Jardin de Pâques à fabriquer et installer au coin-prière.

L’utilisation de ce carnet peut être individuelle (à partir de 7 ans environ) mais aussi familiale. Les plus jeunes, guidés par leurs parents, y trouveront en particulier des prières spécialement à leur portée.

Recommandé par Famille chrétienne