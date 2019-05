Entrée dans la Vie de Monique Berger

Monique Berger, fondatrice de Transmettre, est décédée le vendredi 10 mai à l’âge de 84 ans. Ses obsèques auront lieu le mardi 14 mai à 13 h 30 en l’église Saint-Ruf à Avignon. Son inhumation aura lieu au cimetière du Barroux entre 15 h 30 et 16 heures.

Elle avait fondé Transmettre en 1990 en publiant Apprenez-nous à prier, modeste “Lettre pour la formation des jeunes enfants à la prière”. Au fil des ans, cette publication destinée au départ à quelques familles proches est devenu un bulletin de plus en plus étoffé à la diffusion croissante. Elle avait aussi publié plusieurs livres (dont Sur les genoux des mamans) et brochures. Ne pouvant plus faire face au succès de cette initiative, elle avait passé le relais en 1998 à Denis Sureau. Le bulletin Apprenez-nous à prier est devenu la revue mensuelle Transmettre.

Transmettre a publié trois livres majeurs de Monique Berger : Vivre l’année liturgique, Mon carnet de confession et Eduquer pour le bonheur. D’autres ouvrages sont parus aux Editions Sainte-Marie-Madeleine.

Avec son mari Jean-Marie, Monique Berger a également créé le site prierenfamille.com, récemment repris par Aymeric Pourbaix (France catholique).

Elle était une merveilleuse pédagogue de la foi, alliant sûreté doctrinale et profondeur spirituelle.