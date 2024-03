La Semaine Sainte est un temps idéal pour les confessions. Expliquer la confession aux enfants est un cahier Transmettre très riche qui aidera tous les éducateurs de la foi (parents, catéchistes, prêtres…) dans l’initiation des enfants à ce sacrement parfois difficile approcher. Le sacrement de confession est en crise. On se confesse très peu. Cette désaffection résulte de la perte du sens du péché, liée à la perte du sens de Dieu. Une remise à niveau de notre connaissance des principaux éléments de ce sacrement s’avère indispensable. Elle nous permettra de mieux préparer les enfants à la confession. Une première partie comporte une petite catéchèse sur le sacrement de pénitence et un texte de saint Jean Paul II sur la perte du sens du péché. Le cahier enfants propose un coloriage (Le fils prodigue), un bricolage, et des carnets pour l’examen de conscience et les prières pour la confession, ainsi qu’une histoire à raconter. Une troisième partie explique comment accompagner l’enfant dans les étapes de sa confession et comment l’initier dans le cadre du catéchisme.

