Expliquer la messe aux enfants

L’eucharistie est la source et le sommet de la vie chrétienne, enseigne l’Eglise. Ce numéro a pour objectif d’aider les éducateurs de la foi à expliquer aux enfants les rites, gestes, paroles et prières de la messe.. Une première partie rappelle les points les plus importants d’une catéchèse élémentaire qui puisse contribuer à établir solidement les fondements d’une foi eucharistique dans l’âme des jeunes. Un cahier d’activités propose des moyens d’initiation concrets pour prier et identifier les différents temps de la messe. Une troisième partie est constituée par un parcours de découverte permettant d’approfondir les différents moments de la célébration eucharistique.

Sommaire

Le Curé d’Ars parle de la messe

Petite catéchèse sur l’Eucharistie

par l’abbé Pierre Rineau, fstb

L’Eucharistie comme sacrement

L’Eucharistie comme sacrifice

Recevoir Jésus dans la communion

Cahier enfants

Le puzzle de la messe

Petites prières pour la messe [carnet de prières]

La Messe [coloriage]

La Sainte Cène [coloriage]

Mon mini livret de messe à colorier [coloriage]

Parcours de découverte de la messe

par Madeleine Russocka

Découvrir la messe

Le sens et le relief de la messe

L’entrée

La liturgie de la Parole

L’offertoire

La consécration

La prière eucharistique

La communion