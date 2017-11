Une traduction corrigée du Notre Père entre en vigueur dans les paroisses le dimanche 3 décembre. C’est l’occasion de redécouvrir la “Prière du Seigneur”, de mieux la comprendre et de l’expliquer aux enfants. Pour vous y aider, un Dossier Transmettre (numérique, Pdf) entièrement revu et actualisé vous est proposé. Vous pouvez le télécharger immédiatement après votre règlement (seulement 5 euros): Comprendre & expliquer la prière et le Notre Père.

Au sommaire

Comprendre & expliquer la prière

Introduction : La prière, pilier de la vie chrétienne

Chapitre 1 : Pourquoi et comment prier

Chapitre 2 : Le Notre Père, résumé de tout l’Évangile

Chapitre 3 : Le Je vous salue Marie

Comprendre & expliquer le Notre Père

Introduction : La Prière du Seigneur

Chapitre premier : Notre Père des cieux

Chapitre 2 : Sanctifier le nom de Dieu

Chapitre 3 : La venue du règne

Chapitre 4 : La volonté de Dieu

Chapitre 5 : Un pain très mystérieux

Chapitre 6 : La dette et le pardon

Chapitre 7 : La tentation

Chapitre 8 : Le mal et le Malin

Annexes

Les traductions du Notre Père

Le Notre Père expliqué aux enfants

Explication abrégée du Notre Père selon saint Thomas d’Aquin

Petite bibliographie