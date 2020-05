Connaissez-vous le septenaire sacré ? Le Sacrum septenarium, dans la séquence de la Pentecôte, ce sont les sept dons du Saint-Esprit : crainte, force, piété, conseil, science, intelligence et sagesse. Transmettre a réalisé Dossier numérique (PDF) complet : Expliquer les Dons du Saint-Esprit aux enfants.

Chaque don comprend:

une présentation (pour parents et catéchistes) sur une page.

Et sur une autre page pour les enfants:

une petite explication simplifiée ;

un dessin à colorier ;

une prière adaptée aux tout-petits.

Appelés à la sainteté

« Nous sommes tous appelés à la sainteté ! » Mais cette belle exhortation, entendue en famille, en paroisse, au catéchisme peut paraître pour certains enfants irréalisable, voire décourageante… En effet, nous nous savons faibles et fragiles : nous faisons si souvent le mal que nous ne voudrions pas faire… C’est vrai : livrés à nos seules forces, nous courons à l’échec, au durcissement, à l’orgueil. Combien de personnes s’épuisent à œuvrer sans l’aide du Seigneur !

Or nous ne sommes pas seuls : « Je vous enverrai le Saint-Esprit » a dit Jésus (Jn 14, 16.26), « Il vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit ». C’est pouquoi le Saint Esprit vient nous aider à cheminer à la suite de Jésus, Il vient nous guider. C’est à lui qu’est dévolu le soin de notre sanctification.

Il est le « Maître de la route, chargé, par le Père et le Fils, de nous conduire à la vie éternelle » (Bhx Columba Marmion). Avec Lui nous pourrons faire le bien que nous voulons faire, et peut-être bien au delà ! Le saint curé d’Ars utilise une belle métaphore pour nous faire saisir le rôle du Saint Esprit dans nos vies : « Le Saint-Esprit est comme un homme qui aurait une belle voiture et qui voudrait nous mener à Paris. Nous n’aurions qu’à dire oui et à monter dedans. L’Esprit Saint veut nous mener au Ciel : nous n’avons qu’à dire oui et à nous laisser conduire. »

L’Esprit demeure en nous

Depuis le jour de notre baptême, l’Esprit Saint demeure en nous avec le Père et le Fils. Et pour vivre en enfant de Dieu, le sacrement de confirmation nous donne une abondance de grâces, des grâces merveilleuses appelées aussi les sept dons du Saint-Esprit : la grâce du baptême est ainsi augmentée et perfectionnée, la foi est affermie. « Les baptisés sont enrichis d’une force spéciale de l’Esprit Saint et obligés ainsi plus strictement à répandre et à défendre la foi, par la parole et par l’action, en vrais témoins du Christ » (Catéchisme de l’Eglise catholique n°1285).

Isaïe (11, 2-3), en décrivant l’opération du Saint Esprit sur l’âme de Jésus, nomme le premier les dons du Saint Esprit : « Sur lui reposera l’Esprit du Seigneur, Esprit de sagesse et d’intelligence, esprit de conseil et de force, Esprit de science et de piété, et l’Esprit de crainte du Seigneur le remplira ».

Que sont ces dons ?

Pour nous aider à être fidèles tout au long de notre vie, Dieu met en nous des dispositions qui nous rendent dociles. « Le Saint-Esprit, par des inspirations correspondantes à ses dons, nous actionne, nous pousse lui-même. Alors, nous sommes dans ses mains comme des instruments, nous n’avons plus la première place dans la direction de notre conduite : remplis de son secours, nous n’avons qu’à consentir à son œuvre, le travail est plus facile… » (Père Ambroise Gardeil). C’est ce qui fait dire à saint Paul : « ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en moi ! ». Alors ce qui paraissait harassant et pénible devient plus léger pour le cœur abandonné à Dieu.

Ces dons sont comme des voiles prêtes à être gonflées par le souffle du vent. Si l’huile est utilisée lors du sacrement de confirmation, c’est bien pour manifester à quel point ces dons permettent à l’Esprit–Saint d’agir en nous avec douceur, progressivement et profondément . Nous aspirons à consentir à l’action délicate et bienfaitrice de l’Esprit.