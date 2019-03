Fêter saint Joseph

– Élodie, le 19 mars, nous fêtons saint Joseph, c’est une grande fête de l’Église !

– Oui, mais puisque nous sommes en Carême, nous n’allons pas le célébrer comme Noël ou le 15 août !

– Il y a deux grandes fêtes qui tombent pendant le Carême et la liturgie nous permet de les célébrer en adoucissant notre jeûne et notre pénitence ! D’ailleurs, ces jours-là, les ornements violets cèdent la place aux ornements blancs.

– Ah oui il y a aussi l’Annonciation, on nous l’a dit au catéchisme !

– Oui, exactement. Mais revenons au 19 mars. L’Église met ce jour-là saint Joseph à l’honneur. Il est fêté comme le patron de l’Église universelle mais aussi comme le père nourricier et le protecteur de Jésus. Dieu a confié Marie et l’enfant à naître à saint Joseph. De même il est désormais le gardien de toute l’Église. Un peu plus tard dans l’année, le 1er mai, nous fêterons saint Joseph, en tant que patron des travailleurs. L’évangile ne nous parle pas beaucoup de saint Joseph, cependant, nous le connaissons grâce aux récits de la naissance de Jésus, de la présentation au temple ou de la fuite en Égypte. Saint Joseph fut présent auprès de Jésus et de Marie dans les moments importants de l’enfance de Jésus.

– On ne sait pas ce qu’il a dit !

– Tu as raison, nous ne connaissons aucune parole de saint Joseph mais les évangélistes nous ont décrit son attitude et ses qualités. Saint Joseph était un homme silencieux, juste, soumis à la loi et à la volonté de Dieu. Il était aussi discret et fidèle. Tu ne t’en souviens peut-être pas, Élodie, mais le pape François a été élu en mars 2013 et installé sur le siège de saint Pierre le 19 mars suivant. À cette occasion, sa première homélie en tant que pape fut consacrée à saint Joseph, gardien de l’Église.

– Notre pape aime beaucoup saint Joseph alors ?

– Il en a une grande dévotion en effet. Le pape François a d’ailleurs consacré la cité du Vatican à saint Joseph, en juillet 2013. Voici un extrait de la consécration : « Nous plaçons aujourd’hui, avec une confiance renouvelée, sous ton regard bienveillant et sage, les évêques et les prêtres, les personnes consacrées et les fidèles laïcs, qui travaillent et vivent au Vatican. Protège leur vocation, et enrichis-la de toutes les vertus nécessaires pour grandir dans la sainteté ». De plus le pape a demandé aussi que saint Joseph soit désormais cité dans toutes les prières eucharistiques à la messe.

– Connais-tu, maman, une prière à saint Joseph ?

– On peut, à l’occasion de sa fête, offrir une neuvaine à saint Joseph du 11 au 19 mars. N’hésitons pas à lui confier nos soucis, même les plus matériels. Voici une prière à saint Joseph, formulée comme le Je vous salue Marie et donc facile à retenir : « Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux, Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l’Enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Ainsi soit-il. » Bonne fête de saint Joseph, Élodie !