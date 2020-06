NOUVEAU J’élève mon enfant avec le Christ

J’élève mon enfant avec le Christ est un guide pour l’éducation chrétienne.

Comment faire grandir ses enfants dans une vision catholique ? Voici un guide sans équivalent. Il propose non seulement des éléments d’analyse sur les fondamentaux de l’éducation chrétienne mais aussi des conseils pratiques sur la formation religieuse.

Facile à consulter et à lire, ce livre de référence est riche de nombreux encadrés, conseils de lecture, précisions de vocabulaire qui en font un outil accessible à tous.

Au sommaire de J’élève mon enfant avec le Christ

Les fondamentaux de l’éducation chrétienne.

Les étapes de la croissance psychologique et spirituelle.

Transmettre la foi.

La prière et la liturgie.

Les sacrements en questions.

Les grandes questions.

Index.

Extraits de l’introduction du guide

Au cœur de notre vie de baptisés nous trouvons une Personne : Jésus Christ. Il est le Chemin, la Vérité et la Vie. Et il nous invite à marcher à sa suite, avec lui, et même en lui, en participant à sa propre vie divine. Cette proposition magnifique, nous ne pouvons que la partager avec nos enfants.

Les grands éducateurs chrétiens n’ont cessé de prendre au sérieux l’appel du Christ : Laissez venir à moi les petits enfants (Lc 18,16).

« Nous avons tous la responsabilité de donner le meilleur que nous avons et ce meilleur, c’est la foi ! » C’est ce qu’a déclaré le pape François, tout en ajoutant : « Un chrétien doit prendre soin des jeunes et transmettre la joie de sa foi, transmettre ce qu’il vit, ce qui est dans son cœur. »

Ce Guide de l’éducation chrétienne a pour but d’aider les parents dans leur tâche irremplaçable. « Les parents ont le très grave devoir et le droit primordial de pourvoir de leur mieux à l’éducation, tant physique, sociale et culturelle que morale et religieuse, de leurs enfants » (Code de droit canonique, can. 1136). On le voit, le champ éducatif est vaste.

Ce livre est le fruit d’un travail collectif mené par Transmettre depuis 1998 pour évangéliser l’enfance.

L’auteur

Autour de Denis Sureau, J’élève mon enfant avec le Christ a été réalisé par l’équipe éditoriale de Transmettre, composée de prêtres, de parents et de catéchistes.