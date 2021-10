La messe dans sa nouvelle traduction

La nouvelle traduction du Missel romain en français entrera en vigueur pour tous les pays de la francophonie ce 1er dimanche de l’Avent prochain : le 28 novembre. C’est l’occasion de faire découvrir aux enfants les richesses de la messe avec ces deux guides conformes à la nouvelle version.

Mon nouveau guide de messe est le fruit de nombreuses années d’expérience sur le terrain avec des enfants de 7 à 12 ans, issus des milieux les plus variés, allant des moins au plus pratiquants.

Conçu comme un carnet à lire, à comprendre, à colorier et à compléter, il permet aux enfants de construire leur propre livre de messe, d’y mettre leurs repères personnels et leurs prières. Et les utilisations de cet outil pédagogique sans équivalent sont multiples, tant en famille qu’en paroisse. Il peut par exemple servir de support pratique aux séances d’initiation à la messe, comme il s’en développe dans certaines paroisses.

Imprimatur du diocèse de Paris.

Mes prières pour la messe est comme un premier missel pour les enfants. Assister à la messe avec de jeunes enfants n’est pas toujours facile. Conçu pour les

enfants de 4 à 9 ans, ce carnet a pour but de les aider en suivant le déroulement de la messe. Comment ? Par des prières simplifiées et de jolies illustrations pédagogiques qui retiennent l’attention.

Il peut être utilisé à la maison, avec l’aide des parents, pour une première initiation à la messe et alimenter la prière quotidienne. Lors de la célébration eucharistique, il permettra aux enfants à mieux y participer, et à vivre de tout leur cœur les moments les plus importants.

C’est un petit chemin d’éveil à la messe, source et sommet de la vie chrétienne.

