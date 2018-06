La morale expliquée aux jeunes

Pas facile de parler de morale aux jeunes? L’abbé Varangot relève le défi en publiant Vivre dans la foi, 4e étape de son parcours pour adolescents.

Ce cahier nous fait découvrir l’éthique chrétienne. Revenant à la source de l’Écriture, il reprend l’enseignement de l’Église en matière morale.

Être chrétien n’est pas d’abord un engagement moral, mais le choix de vivre une relation avec Dieu par Jésus Christ. Il faut le connaître, l’écouter, vivre un lien spirituel par la prière et les sacrements pour que l’existence de chaque jour exprime non seulement la foi, dans les choix moraux, dans l’action, dans nos relations avec les autres et avec le monde ; mais aussi le but vers lequel nous avançons : le face-à-face avec Dieu, la vie éternelle dans la béatitude.

La morale chrétienne ancrée dans l’Évangile de la Vie nous trace un chemin d’accomplissement où notre liberté rejoint la volonté de Dieu. La cohérence de notre vie morale n’est pas un préalable pour vivre avec Dieu, mais l’expression de notre vie avec le Christ appelé à grandir, à se purifier jour après jour.

Ce cahier constitue la quatrième étape d’un parcours de formation destiné aux jeunes et aux adultes, après Jésus, Mon Sauveur et Mon Dieu, La Foi de l’Église, et Des sacrements pour la vie.

Un Guide de l’animateur sera disponible séparément courant août 2018 (il peut déjà être commandé).