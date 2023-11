La mort et après ?

Osons reparler de l’enfer : c’était le titre d’un livre paru il y a quelques années. On pourrait ajouter : osons reparler de la mort, du purgatoire et même du paradis. Or l’enseignement de ces grandes vérités de foi a presque entièrement disparu de la catéchèse et des homélies, comme le regrettait saint Jean Paul II qui déclarait : « L’Église ne peut omettre, sans une grave mutilation de son message essentiel, une catéchèse constante sur ce que le langage chrétien traditionnel désigne comme les quatre fins dernières de l’homme : la mort, le jugement, l’enfer et le paradis. »

Ce numéro de Transmettre offre des ressources pour mieux connaître l’enseignement de l’Église sur les fins dernières et l’expliquer aux enfants. Il propose des activités concrètes avec un cahier central comportant un jeu de l’oie original, un coloriage et un carnet de prières. Nous devrions pourtant nous sentir concernés par ce qui nous attend après la mort ! Ce cahier Transmettre n’invente aucune théorie rassurante ou inquiétante – il rappelle simplement l’enseignement de l’Église. Vous y trouverez des éléments de réponse aux questions que les enfants ne manqueront pas de vous poser.

Commander ici