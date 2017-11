L’Avent : présence à Dieu

Le numéro de décembre consacre son Dossier à l’Avent. Ce beau temps liturgique qu’il importe de vivre dans le silence et une sorte de joyeuse austérité. Il serait téméraire de vouloir en quelques mots épuiser toutes ses richesses, car il est un mystère. Le Catéchisme de l’Église catholique en résume l’essentiel par cette simple phrase : « En célébrant chaque année la liturgie de l’Avent, l’Église actualise cette attente du Messie : en communiant à la longue préparation de la première venue du Sauveur, les fidèles renouvellent l’ardent désir de son second Avènement » (# 524). Nous devons sans cesse être attentifs à ce double avènement. Sans oublier le troisième : si le Seigneur est venu sur la terre il y a deux mille ans, et s’il y reviendra dans sa gloire, il vient aussi chaque jour, chaque minute, chaque seconde, dans notre âme, pour nous faire participer à sa vie divine. Tentons d’être davantage présent à sa Présence.

Denis Sureau

Au sommaire du n°196 qui peut être commandé pour 5 € (port offert).

DOSSIER

L’Avent : Viens, Seigneur Jésus ! par l’abbé Pierre Rineau

L’Avent avec les enfants par l’équipe de Transmettre

LES SAINTS EVANGELISATEURS

Maximin et Sidoine évangélisent la Provence par Francine Bay

ACTIVITES

Calendrier de l’Avent

VERTUS EDUCATIVES

La justice : rendre à chacun ce qui lui est dû par Madeleine Russocka

A LIRE, A VOIR, A FAIRE

CATE MODE D’EMPLOI

Les formes de la prière par Catherine Culot

LES GRANDES PRIERES

L’Angélus par Denis Sureau