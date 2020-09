Le coup de coeur de La Nef

Le coup de cœur de La Nef (n°328) de ce mois-ci est pour J’élève mon enfant avec le Christ, le guide de l’éducation chrétienne.

Le directeur du mensuel catholique écrit : “Ce mois de rentrée scolaire est aussi celui de la rentrée des catéchismes. Ce guide, réalisé par notre collaborateur Denis Sureau avec l’équipe de la revue Transmettre qu’il dirige, tombe à pic pour les parents catholiques soucieux de l’éducation chrétienne de leurs enfants, ainsi que pour les éducateurs et catéchistes. Sans équivalent aujourd’hui, cet ouvrage est un outil précieux qui propose non seulement des éléments d’analyse sur les fondamentaux de l’éducation chrétienne et les étapes de la croissance psychologique et spirituelle, mais aussi des conseils pratiques sur la formation religieuse, la prière en famille, les lectures et la liturgie de l’Église, ainsi que des questions/réponses complètes sur les sacrements. Un outil pratique, vraiment bien fait, à recommander,”