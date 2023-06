Le Notre Père et les grandes prières chrétiennes

NOUVEAU ! – Seigneur, apprends-nous à prier. À cette demande de ses disciples, Jésus répondit en leur enseignant le Notre Père. Selon saint Augustin, « si nous prions d’une manière juste et convenable, nous ne pouvons rien dire d’autre que ce que renferme cette Prière du Seigneur ». Encore faut-il bien la comprendre. Ce commentaire en montre la richesse, et explique comment l’expliquer aux enfants.

À partir du Notre Père, les chrétiens ont traduit en mots les différentes formes de la prière : bénédiction, adoration, demande, louange, etc. Voici un commentaire simple et pédagogique de dix-sept grandes prières.

Comprendre et expliquer le Notre Père est le quatrième livre d’une série sur les quatre « piliers » de la foi : le Credo, les commandements, les sacrements et le Notre Père.

