Le Saint-Esprit dans notre vie

Benoît XVI l’avait appelé « le grand inconnu ». Sans doute parce que l’Esprit Saint, troisième personne de la Sainte Trinité avec le Père et le Fils, semble à de nombreux chrétiens difficile à comprendre et à prier. Ce cahier rappelle l’enseignement de l’Église et explique pourquoi il a tant d’importance dans notre vie. Une méditation sur la Pentecôte peut nous y aider. Après un cahier enfants riche de coloriages et carnets de prières, plusieurs contributions proposent des pistes pour parler de l’Esprit Saint aux enfants. Les symboles sont autant de voies d’accès. Enfin, une catéchiste répond aux questions des jeunes qui se préparent à recevoir le sacrement de la confirmation. Viens, Esprit Saint !

