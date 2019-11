Un film d’animation à voir en famille : Le Voyage du pèlerin, distribué par Saje, librement inspiré du roman à succès du pasteur John Bunyan (1678).

L’histoire est une allégorie du chemin que tout chrétien doit parcourir ici-bas, au milieu des passions, difficultés de la vie, tentations et pièges du malin. Un père de famille du nom de Chrétien entreprend un long voyage initiatique depuis la ville de Corruption jusque vers la lointaine Cité céleste. Pour parvenir à son but, il doit traverser de nombreuses épreuves et déjouer les pièges du maléfique Apollyon.

Nous recommandons ce film pour les enfants à partir de 8 ans environ (pas avant, certaines scènes pouvant les effrayer). Il mérite d’être ensuite commenté et expliqué dans le cadre familial et paroissial.

Le Voyage du pèlerin sort dans 72 salles, un peu partout en France. Pour retrouver la salle la plus proche de chez vous, n’hésitez pas à consulter notre carte interactive sur www.levoyagedupelerin.com. Un dossier pédagogique du film est disponible. Il évoque toute la richesse allégorique et biblique de ce film d’animation. Il vous sera très utile pour discuter du film avec vos enfants et vos amis à l’issue du film ou pour animer un débat à l’issue d’une séance spéciale, organisée par votre paroisse, votre école ou votre collège. Il a été rédigé par le père Jean-Yves Kling et ses équipes pastorales de l’Enseignement catholique en Alsace, et s’adresse tant à des publics catholiques que protestants. Vous pouvez le télécharger gracieusement ici.