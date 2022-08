L’éveil spirituel de l’enfant et la liturgie familiale est un numéro de la revue Transmettre.

Si la famille est l’Église domestique, elle doit avoir sa propre liturgie, avec en son cœur la prière des parents et des enfants réunis. Mais bien d’autres ressources s’offrent à elle pour vivre la présence de Dieu dans toutes les activités de la vie de tous les jours, comme le montre la première partie.

Après un cahier enfants riche notamment de trois carnets de prière, une seconde partie explique clairement comment les parents peuvent accompagner l’éveil des enfants à la prière, étape par étape.

Sommaire

La prière au cœur de la famille

L’Eglise à la maison

La famille comme Église domestique

La liturgie familiale

Prière mode d’emploi

Cahier enfants

Notre Père [coloriage]

Je vous salue, Marie [coloriage]

Prières du matin [carnet de prières]

Prières du soir [carnet de prières]

Prières pour chaque jour de la semaine [carnet de prières]

L’éveil spirituel de l’enfant

par Madeleine Russocka

Petits pas vers Dieu

Être terreau de sainteté

Conseils pratiques pour la prière

Tout-petits : l’éveil spirituel par imprégnation

2-4 ans : la découverte du langage

4-6 ans : prière et Parole de Dieu

6-10 ans : confession et communion

Prière familiale : difficultés et remèdes

Des moyens pour grandir dans la vie spirituelle